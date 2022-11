Il fedelissimo di Allegri volta le spalle alla Juve: “Offerto in Premier”

Il fedelissimo di Allegri volta le spalle alla Juve e sarebbe stato offerto in Premier League. I bianconeri per questo motivo stanno cercando di tutelarsi

Sicuramente è uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri, che da quando è arrivato a Torino lo ha voluto con sé. E lui ha risposto sempre alla grande in questi anni. Adesso però, con un contratto in scadenza nel 2024 e con l’età che inizia a fare la differenza, la Juventus sta cercando di guardarsi intorno. Ma non solo per questo Cherubini avrebbe chiesto delle informazioni all’Empoli per Vicario, ma anche per il fatto che Szczesny sarebbe stato offerto al Tottenham di Conte per la prossima stagione. Almeno sono queste le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra.

Sì, il polacco sembra essere arrivato alla fine della sua esperienza in bianconero. La Juventus, ad un anno dalla naturale scadenza dell’accordo sembra essere propensa a lasciarlo partire per monetizzare anche in qualche modo e la soluzione che sembra quasi scontata è quella di un ritorno in Premier League. Sempre a Londra, questa volta però non nell’Arsenal ma agli Spurs. Con Paratici che conoscendolo e sapendo di poter fare affidamento, che lo potrebbe portare alle sue dipendenze.

Il fedelissimo di Allegri volta le spalle, Scczesny al Tottenham

In questo momento il Tottenham non avrebbe chiuso la porta al possibile arrivo di Szczesny, ma la squadra inglese sembrerebbe pronta a guardare anche verso altre direzioni. In ogni caso, dalle parti della Continassa, stanno cercando di tutelarsi accelerando per Vicario dell’Empoli e non perdendo nemmeno di vista la possibilità di chiudere per Carnesecchi dell’Atalanta che adesso è in prestito alla Cremonese. Soluzioni che indicano solamente una cosa: l’estremo difensore polacco è pronto a dire addio.