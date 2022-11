Cristiano Ronaldo alla Juventus, fumata bianca ad una condizione

Cristiano Ronaldo alla Juventus, la condizione per il grande ritorno e porre fine alle voci su uno dei giocatori più discussi del momento.

Oneri e onori. Essere CR7 porta certamente a dei vantaggi ma anche a tante altre conseguenze di natura non unicamente sportiva che possono certamente impattare su plurimi aspetti personali e pubblici dell’uomo e del calciatore. Soffermandoci su quest’ultimo, non si può certamente nascondere che le parole da lui spese sul Manchester United nell’ormai divenuta famosissima intervista abbiano ingerito sulla scelta dei Red Devils.

Il rapporto con questi ultimi aveva certamente raggiunto i minimi storici, comportando una rottura consensuale ufficiale che ha alla fine fatto emergere come il rapporto tra le due parti sia stato tutt’altro che edonistico e poggiato su quella stima e affetto reciproco che inizialmente si pensava poter fungere da sostrato al grande ritorno del 7 in Inghilterra.

Calciomercato Juventus, la condizione per il grande ritorno di CR7

Plurime le discussioni e le previsioni circa le future scelte dell’iconico portoghese, atteso adesso dal dover onorare nel migliore dei modi quello che sarà l’ultimo Mondiale per chi, come lui e Messi, abbia scritto la storia di questo sport. Dopo di che, bisognerà capire il da farsi, ricordando della promessa di ritiro in caso di vittoria del Mondiale ma anche attenzionando in modo non superficiale il non esiguo corpo di soluzioni attualmente a sua disposizione.

Restando in Italia, oltre alla suggestione Mourinho a Roma, c’è anche l’ipotesi di quello che sarebbe un clamoroso ritorno a Torino, al fine di aiutare una squadra rimasta orfana della qualità di Dybala e certamente non sdegnante il profilo iberico. Affinché ciò avvenga, però, la condizione sarebbe, una, precisissima. Quella che un altro grande giocatore lasci la Vecchia Signora: ecco di chi si tratta.