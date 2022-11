Calciomercato Juventus, firma bianconera: 11 milioni e Inter di sasso

Calciomercato Juventus, l’attaccante si sta mettendo in mostra in Qatar e presto sarà uno tra i più corteggiati.

Il calciomercato non ha ancora aperto le danze. Eppure il Mondiale in corso di svolgimento in Qatar sta facendo venire l’acquolina in bocca a diversi club, in cerca di talenti che possano aumentare il livello di qualità delle loro rose. La rassegna iridata, infatti, è da sempre una vetrina unica per quei giocatori che vogliono mettersi in mostra. E fare così uno step successivo per quanto riguarda la carriera. In questi giorni, nel Paese mediorientale che sta ospitando la manifestazione internazionale, non sono pochi gli osservatori delle società più blasonate d’Europa.

L’obiettivo, come sempre, è anticipare la concorrenza. E per farlo serve una buona dose di tempismo. In Qatar ci sono anche emissari della Juventus, i cui dirigenti stanno già lavorando da diversi tempo per rendere più forte la squadra bianconera, che vuole tornare ad essere al più presto protagonista.

Calciomercato Juventus, il Newcastle pronto ad offrire 11 milioni per Thuram

Si profila, in tal senso, un nuovo scontro con l’Inter. Un po’ come lo fu la scorsa estate con il difensore brasiliano Bremer, poi acquistato dalla Juventus. Sia ai nerazzurri che ai bianconeri interessa da un po’ Marcus Thuram, figlio d’arte che milita nel Borussia Monchengladbach e che è stato convocato dalla Francia di Didier Deschamps. Thuram ha già debuttato con la maglia dei Bleus a Qatar 2022, giocando qualche minuto nella gara d’esordio dei campioni in carica con l’Australia.

L’attaccante è in scadenza nel 2023 e difficilmente resterà in Germania. Come riporta calciomercato.it, Juventus e Inter devono fare attenzione al Newcastle. Gli inglesi puntano ormai in alto e si preparano ad un nuovo mercato faraonico. Sarebbero pronti, secondo “Football Insider”, a fare un’offerta importante per Thuram, di circa 11 milioni di euro. Non pochi per un giocatore il cui contratto scadrà il prossimo giugno.