Juventus impenetrabile: Bundes e Premier all’attacco, via per 20 milioni

Juventus impenetrabile, diversi club stranieri avrebbero messo nel mirino il “gioiellino” uscito dalle giovanili.

La squadra di Massimiliano Allegri rimetterà piede in campo nel 2023 con rinnovate ambizioni. La speranza è che i circa due mesi di stop per il Mondiale qatariota non abbiano fatto perdere alla Juventus quello slancio che aveva acquistato grazie alle sei vittorie consecutive in campionato. Tanti i giocatori bianconeri che al momento sono impegnati con le rispettive nazionali in Qatar. Bisognerà capire anche in quali condizioni faranno ritorno a Torino, dove il rientro è previsto tra qualche giorno (per chi ovviamente non sta prendendo parte alla rassegna iridata). Il tecnico livornese nel frattempo conta di ricominciare a lavorare con chi finora ha potuto giocare poco o nulla perché infortunato.

Uno di questi è Federico Chiesa, che si è detto disposto a “tagliarsi” le vacanze pur di arrivare al top all’inizio del nuovo anno. Nel frattempo, nel quartier generale della Continassa è tempo di grandi manovre. Gennaio si avvicina e bisognerà prendere delle decisioni, che non riguardano soltanto il mercato in entrata.

Juventus impenetrabile, tante offerte per De Winter: no dei bianconeri

Nelle ultime settimane Allegri si è improvvisamente accorto di quanto sia importante puntare sui giovani. Fagioli e Miretti, diventati in poco tempo titolari inamovibili, hanno contribuito a cambiare volto alla squadra, avendo un ruolo attivo nel filotto di vittorie consecutive. Ecco perché l’attenzione dei dirigenti è focalizzata anche sugli altri potenziali talenti che la scorsa estate hanno accettato di andare via in prestito con l’obiettivo di mettersi in mostra. Per esempio Rovella, che sta facendo molto bene a Monza. inizia man mano a trovare spazio pure Koni De Winter, il difensore belga più volte convocato in prima squadra lo scorso anno dall’allenatore toscano.

Il giovane calciatore avrebbe addirittura attirato l’attenzione di alcuni club stranieri. Secondo tuttojuve.com, De Winter sarebbe finito bel mirino sia di squadre tedesche (Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen) sia di squadre inglesi (Crystal Palace, Southampton e West Ham). La Juve, però, non vuole privarsene, neppure se dovesse arrivare un’offerta di 20 milioni, che è più o meno l’attuale valutazione del ragazzo.