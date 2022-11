Rescissione o addio: il doppio rifiuto non smonta la Juventus

Calciomercato Juventus, lo scenario era quello più auspicabile. Un addio con rescissione e quindi un cambio già nella finestra invernale.

Stando alle ultime novità sul futuro del giocatore si va verso lo scenario più auspicabile. La difficile situazione di Karsdorp alla Roma è diventata insanabile. Anche se il presidente della Roma preferirebbe cedere il giocatore, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, in prestito con diritto di riscatto.

Ma, sempre come sottolinea il quotidiano sportivo, all’entourage del giocatore piacerebbe di più l’opzione della rescissione consensuale. Pertanto nel futuro del giocatore si apre un bivio da risolvere già nella finestra invernale.

Calciomercato Juventus, Karsdorp e l’insanabile rapporto con la Roma | Addio a gennaio

Nel caso di una rescissione del contratto, in questo caso, la Juventus potrebbe già prenderlo a zero a gennaio, ipotesi che però, ci teniamo a sottolineare, non è volontà del club giallorosso come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, che, invece, preferirebbe la modalità citata poc’anzi: il prestito con diritto di riscatto.

Certamente uno scenario inedito per un giocatore che fino a ieri sembrava inamovibile per il club romano. Il futuro però sembra già scritto, anzi, è lo stesso difensore a voler lasciare con effetto immediato il club giallorosso visto l’ormai insanabile rapporto con mister José Mourinho. Per la Juventus si tratterebbe di un rinforzo importante che piace sia all’allenatore che all’entourage mercato. Attendiamo, dunque, ulteriori sviluppi nelle prossime settimane con un verdetto definitivo post Mondiale.