Calciomercato Juventus, acquisto ufficiale a gennaio: 25 milioni più bonus

By

Calciomercato Juventus, acquisto ufficiale da 25 milioni più bonus. La nota del club per l’ingaggio di gennaio.

Abbiamo sovente evidenziato come la prossima campagna acquisti sarà destinata ad avere un peso e un’importanza di non poco conto, alla luce della singolare impostazione di questo campionato che porterà il mese di gennaio ad essere una vera e propria matrice per una seconda parte di stagione decisiva quanto satura di impegni.

Ciò spiega il motivo per il quale la Juventus sta monitorando diversi profili per inizio anno, consapevole di dover confidare nei recuperi dei diversi infortunati e, magari, in qualche nobile e intelligente intuizione da parte di Cherubini e colleghi, bravi lo scorso anno, proprio dopo Natale, a concretizzare la grande operazione Vlahovic.

Difficilmente ci sarà una trattativa di tale portata ma le ultime notizie ci restituiscono la consapevolezza della chiusura ufficiale di uno scenario di cui si era tanto parlato in passato.

Calciomercato Juventus, ufficiale Locatelli: tutte le cifre

A distanza di circa due anni dall’arrivo di Manuel Locatelli a Torino, infatti il club ha annunciato l’ufficialità della chiusura dell’affare con il Sassuolo. Come ricorderete, i dialoghi con i neroverdi furono fitti quanto reiterati e portarono alla conclusione della trattativa solamente dopo diverso tempo.

Pagamenti dilazionati e intesa tra due club storicamente collaboratori reciproci hanno alla fine permesso alla Vecchia Signora di assicurarsi uno degli elementi maggiormente cercati del nostro campionato e rappresentante uno dei più valorosi e di prospettiva in Europa. Il suo acquisto è stato ultimato e, come si legge nella nota ufficiale riportata di sotto, si concretizzerà sulla base delle seguenti cifre.

“l corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 12,5 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”, conclude la nota pubblicata dalla Juve“.