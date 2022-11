Calciomercato, Pioli e Mourinho beffati: irrompe la Juventus

Calciomercato, ci sono anche i bianconeri sulle tracce del giovane attaccante che ha fatto perdere la testa a Milan e Roma.

Che avesse un talento fuori dal comune lo si era intuito già quando bazzicava nel settore giovanile. Era evidente a tutti che fosse un predestinato e che con quei piedi fosse in grado di fare delle autentiche magie. Ecco perché non c’è nulla di sorprendente nel fatto che molte società, alcune delle quali parecchio grosse, abbiano messo gli occhi su di lui.

È già da tempo un osservato speciale ed era solo questione di tempo perché anche le big della Serie A iniziassero a fargli gli occhi dolci. Ecco allora che sia il Milan che la Roma sarebbero pronti, come riferiscono dal portale Calciomercato.it, a fiondarsi su di lui.

Calciomercato, tutti pazzi per Semedo del Benfica

Il talento di cui stiamo parlando è Luis Semedo, la 19enne star del Benfica che ha fatto perdere la testa a diverse squadre europee. Neanche i giallorossi e i rossoneri, per l’appunto, sono riusciti a resistere al fascino di un giovane che ha già dimostrato di essere un vero e proprio goleador. Il suo contratto scadrà al termine di questa stagione. Ed è quindi tempo, per le società interessate al suo profilo, di scaldare i motori e di prepararsi alla corsa. Ed è qui che entra in gioco la Juventus, che potrebbe entrare a gamba tesa in questa già ostica trattativa concorrendo, come tutti gli altri, per aggiudicarsi il cartellino della star del club portoghese. Il Benfica non intende perderlo a zero e cercherà in qualche modo di blindarlo, ma la buona notizia è che il nativo di Lisbona, di origini capoverdiane, proviene dallo stesso “giro” di Matic e di Kalulu. L’entourage in questione potrebbe perciò favorire in questo senso i club di Serie A, Juve inclusa.