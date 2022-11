Calciomercato Juventus, sfida europea per il colpo “Mondiale”. Tutti gli aggiornamenti dalla Spagna.

La necessità dei bianconeri per rinforzare alcuni reparti è da tempo nota e porterà Cherubini e colleghi a cercare delle novità già a gennaio quando, a Mondiale terminato, sarà tutto pronto per affrontare la seconda e decisiva parte di campionato, durante la quale potrebbero esserci numerose novità rispetto a quanto accaduto fino a novembre.

Una discriminante importante potrebbe interessare proprio il calciomercato, destinato ad avere un peso ancora più importante rispetto agli scorsi anni, alla luce di quest’interruzione in medias res che renderà la ripresa di inizio 2023 un vero e proprio nuovo inizio, in grado di confermare o rovesciare gli iniziali pronostici anche in base a quelle che saranno le modifiche apportate da dirigenze e società.

Calciomercato Juventus, sfida all’Atletico e guanto tra Premier e Serie A per Kiwior

In casa Juventus, in questo momento, c’è grande consapevolezza della necessità di intervenire in alcune regioni ma si è al contempo consci che da gennaio in poi mister Allegri potrebbe disporre di alcune pedine quasi mai sfruttate nella prima parte e il cui recupero andrebbe ad assumere il vero e proprio valore di nuovo rinforzo.

Restando in ottica investimenti, però, dalla Spagna giungono significativi aggiornamenti su uno di quei nomi maggiormente discussi e seguiti di questa fase. Ci riferiamo al difensore dello Spezia, Jakub Kiwior, sul quale si segnalano i monitoraggi anche di Milan e Roma. Fuori dall’Italia, sul polacco ci sono anche West Ham, Villarreal e Tottenham, tutte pronte a dare battaglia ad uno dei club che pretende maggiormente l’arrivo all’ingaggio del ventiduenne, l’Atletico Madrid.