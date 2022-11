Colpo di scena per Inter e Juventus: via a zero

Ci sono i mondiali in corso ma sono sempre le voci di calciomercato che riguardano la Juventus ad interessare i tifosi.

Grande attenzione ovviamente alla rassegna calcistica che si sta giocando in Qatar. Anche perchè sono diversi i calciatori della rosa di Massimiliano Allegri impegnati. Nel frattempo è scontato che la dirigenza inizi a guardare al futuro, alle mosse da effettuare per far si che la squadra possa essere sempre più forte e competitiva sia in serie A che in Europa.

Ci sono senz’altro dei ritocchi da fare in tutti i reparti, anche perché ci sono dei giocatori che si avvicinano alla scadenza del loro contratto e andranno sostituiti nel migliore dei modi. Allo stesso tempo la Juventus dovrà cercare di blindare quei giocatori che ritiene indispensabili. Si guarderà alla linea verde, ma non solo.

Juventus, Thuram deciderà il suo futuro in estate

In questi ultimi anni infatti il club ha lavorato guardando con grande attenzione alla lista dei possibili parametro zero. Vale a dire quei giocatori che sono in scadenza di contratto e che potranno essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. In questo elenco da tenere d’occhio c’è anche Marcus Thuram, figlio d’arte, classe 1997 che gioca con la maglia del Borussia Moenchengladbach. Un colpo di spessore per chi riuscirà ad ingaggiarlo. In Italia è stato accostato alla Juventus e all’Inter ma per lui non ci sarà un trasferimento immediato. Come spiega la Gazzetta dello Sport Thuram vuole scegliere il suo futuro con calma in estate, quando sarà libero dal contratto. Per la Juventus dunque rimane un obiettivo possibile, anche se il Bayern Monaco è in pressing su di lui.