TV PLAY | “Ha subito il peso di andare alla Juventus”: acquisto bocciato

Da ormai un anno a questa parte la Juventus ha avviato una sorta di “rivoluzione” all’interno della propria rosa. Massimiliano Allegri è stato richiamato per ricostruire dalla fondamenta una squadra che potesse tornare ad essere competitiva e vincente in Italia e all’altezza delle altre big Europa. Nel primo anno – sarebbe in realtà il sesto se consideriamo anche la sua prima esperienza sulla panchina bianconera – della sua gestione il tecnico livornese non è riuscito ad incidere. La sua Juve ha deluso su tutti i fronti, chiudendo per la prima volta dopo nove anni senza neppure un titolo.

Ciononostante il club ha continuato ad investire con costanza sul mercato. L’acquisto più importante è stato quello di Dusan Vlahovic, pagato circa 80 milioni di euro alla Fiorentina. Oltre ai giovani, prosegue la caccia alle cosiddette “occasioni”. Vale a dire quei giocatori, meglio se a parametro zero, che possono ancora dire la loro.

TV PLAY | “Ha subito il peso di andare alla Juventus”, le parole di Carcarino su Locatelli

Prima che a Torino arrivasse Vlahovic, la Juventus non si era fatta sfuggire uno dei più splendenti talenti italiani, appena messosi in luce all’Europeo. Stiamo ovviamente parlando di Manuel Locatelli, acquistato nell’estate 2021 dal Sassuolo. L’ex centrocampista neroverde, cresciuto nelle giovanili del Milan, rappresentava uno dei fiori all’occhiello di quella sessione estiva, uno dei tasselli da cui ricominciare. Il suo rendimento, tuttavia, non sempre è stato impeccabile.

Locatelli si è ritagliato il suo spazio, è un giocatore prezioso, ma ancora ha inciso poco. Ha parlato di lui il match analyst Massimo Carcarino, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it su Tv Play. “Locatelli si deve recuperare – ha detto – Si è un po’ perso. Ha subito il peso di andare alla Juventus. Ha scelto lui, poteva andare anche altrove. Ha scelto di giocare in un calcio diverso da quello che faceva lui. Non è un tutto-campista, ma è un giocatore che se gli stringi il campo è top. Aprendo il campo invece soffre gli spazi grandi. Piano piano si sta ritrovando. Il suo ruolo? Mix tra mediano e play”.