Allegri ne “scarta” uno e prende l’altro: ritorna subito alla Juventus

Allegri ne “scarta” uno e prende l’altro, una scelta che avrebbe del clamoroso: ecco la richiesta tecnico livornese.

Massimiliano Allegri non vede l’ora che ricominci la Serie A. Dovrà aspettare poco più di un mese per rivedere la sua Juventus all’opera. In questo momento il massimo campionato italiano – come i principali tornei nazionali del vecchio continente – è fermo a causa della prima edizione autunnale del campionato del mondo. I riflettori in questi giorni sono puntati esclusivamente su ciò che accade in Qatar e lo saranno almeno per altre tre settimane.

Il gruppo bianconero, tuttavia, tornerà a presto al lavoro per preparare il rientro in campo. Federico Chiesa ha già fatto sapere di voler ricominciare prima del previsto, lo stesso farà Locatelli. Man mano verranno raggiunti anche dagli altri, tenendo conto che sono ben undici i nazionali che attualmente sono impegnati nella rassegna iridata in Medio Oriente.

Allegri ne “scarta” uno e prende l’altro, a gennaio potrebbe tornare Cambiaso

Le prossime saranno settimane importanti anche per quanto riguarda le decisioni che verranno prese sul mercato. I tifosi sono impazienti, sognano il colpo ad effetto come lo fu l’arrivo di Vlahovic lo scorso anno. In realtà ci sono da sistemare difesa e attacco ed è assai probabile che la società intervenga proprio per coprire i “buchi” in quei reparti. Le fasce continuano ad essere un bel problema per Allegri: il tecnico livornese ha poche alternative e bisognerà ragionare anche in prospettiva. Un’idea low cost del direttore sportivo Federico Cherubini sembrerebbe quella di far rientrare con sei mesi di anticipo dal prestito al Bologna Andrea Cambiaso. L’ex Genoa, come ha spiegato il giornalista Luca Momblano, potrebbe tornare a Torino con grande anticipo proprio perché Allegri lo preferirebbe al posto del romanista Karsdorp, che a gennaio lascerà sicuramente la Capitale.