Doppio gioco Juventus, erede Cuadrado nerazzurro: blitz lampo Cherubini

Doppio gioco Juventus, l’erede di Cuadrado nel mirino dei bianconeri. Blitz lampo di Cherubini per l’esterno: offerta già recapitata

L’erede di Cuadrado è il primo obiettivo della Juventus. Evidentemente in casa bianconera c’è una priorità ed è quella di dare a Massimiliano Allegri, già a gennaio, un esterno che possa far respirare il colombiano nella seconda parte di stagione per poi prenderne le redini dalla prossima. Gioca su più fronti Cherubini, perché ha messo nel mirino Singo del Torino, guarda con attenzione il profilo di Holm, e non perde di vista nemmeno la situazione di Karsdorp della Roma.

Tanti profili, in poche parole, che gravitano attorno alla scuderia di mercato della Juventus che però, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, avrebbe fatto un’offerta per un altro esterno che gioca in Serie A: serve gente pronta senza nessun bisogno di ambientamento. E in questo caso i bianconeri guardano verso il nerazzurro dell’Atalanta.

Doppio gioco Juventus, offerta per Maehle

Nell mirino in questo caso ci sarebbe finito l’esterno dell’Atalanta Maehle con un’offerta che sarebbe già stata recapitata all’Atalanta per il prossimo mese di gennaio: prestito con diritto di riscatto per l’esterno di Gasperini che quest’anno sta trovando un poco meno di spazio rispetto a quelle che sono state le presenze nelle passate stagioni. Quattro profili – e chissà, da qui a gennaio ne potrebbe pure spuntare qualche altro – per rendere la rosa bianconera ancora più competitiva e per cercare non solo di riavvicinarsi al Napoli da gennaio in poi, ma anche per tentare l’assalto alla prossima Europa League che senza dubbio è un obiettivo da centrare.

Le prossime settimane, insomma, saranno decisive per cercare di capire l’orientamento bianconero. La sensazione, comunque, arrivati a questo punto, è che un esterno a gennaio arriverà di sicuro.