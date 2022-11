Calciomercato Juventus, Cuadrado fa da Cicerone: il primo colpo lo ‘porta‘ El Panita

Guardare al prossimo anno con grande fiducia è un must per i tifosi della Juventus, che aspettano notizie anche dal calciomercato.

Non ci sono dubbi sul fatto che la squadra bianconera abbia delle grandi ambizioni. In campionato grazie alle ultime sei vittorie consecutive la Juve è riuscita a riportarsi nelle posizioni che contano. Il Napoli primo in classifica è ancora lontano, ma l’operazione rimonta non è impossibile. Sarà fondamentale comunque riuscire a chiudere quantomeno nelle prime quattro posizioni in modo da garantirsi un posto nella prossima Champions League.

Ci sarà poi da puntare alla conquista dell’Europa League ed è anche per questo motivo che la tifoseria juventina si aspetta delle novità dal mercato invernale, anche se probabilmente le maggiori attenzioni saranno focalizzate sulla prossima estate. Quando proseguirà il percorso di ringiovanimento dell’organico bianconero volto ad aprire un nuovo ciclo vincente.

Juventus, promozione in vista per Valdesi? Cuadrado sarebbe la sua guida

A proposito di giovani, una alternativa interessante arriva dalla Colombia. Dove AS scrive che il futuro di Juan Cuadrado è ancora tutto da scrivere, ci si avvia alla conclusione del suo contratto con la Juventus e le possibilità di un rinnovo paiono essere molto ridotte. Allegri però potrebbe affidare al “Panita” un’ultima missione. Secondo infatti quanto riportato dal portale, il tecnico vorrebbe che Cuadrado fosse la “guida” di un giovane che presto potrebbe trovare spazio in prima squadra, vale a dire Andrea Valdesi. Che si sta mettendo in luce nell’under 19 di Montero e che potrebbe essere un tassello sul quale puntare in futuro. A gennaio in ogni caso però la Juventus si cautelerà con l’arrivo di un nuovo terzino destro, con Karsdorp che pare essere in pole position. Con Maehle e Singo altre alternative.