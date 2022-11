Calciomercato Juventus, bomba Milinkovic-Savic: la clausola cambia tutto

Calciomercato Juventus, bomba Milinkovic-Savic: il destino del centrocampista è segnato. C’è la firma e spunta la clausola che cambia tutto

La Juventus ha un obiettivo principe per la prossima stagione – forse a gennaio si potrebbe anche tentare un assalto, ma sarà difficile – che porta il nome di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio sembra essere ai titoli di coda con la società di Lotito, non solo per quel contratto in scadenza nel 2024 che ancora non è stato rinnovato, ma soprattutto per quella voglia del giocatore di provare altre esperienze. Insomma, nonostante con il presidente biancoceleste non sia mai facile trattare, la sensazione è che anche il neo senatore che guida la Lazio sia convinto che è arrivato il momento di dirsi addio.

C’è comunque una novità importante sul futuro, che è stata rivelata questa mattina da TuttoSport. Milinkovic non ha nessuna intenzione di fare uno sgarbo al suo presidente e non vuole che ci sia il rischio di andare via a parametro zero. Secondo le ultime informazioni il Sergente potrebbe firmare sì un rinnovo, ma inserendo nello stesso una clausola rescissoria quasi “irrisoria” per quello che sono state le richieste fino al momento per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus, Milinkovic via con la clausola

Secondo il quotidiano infatti, Milinkovic, insieme al suo agente Kezman, potrebbe trovare un accordo con Lotito sulla base di 50 milioni di euro. Una clausola che sarebbe meno della metà rispetto ai 120 milioni che il patron biancoceleste ha chiesto fino ad ora per il cartellino del proprio giocatore. Una sorta di accordo per non scontentare nessuno, anche se, viste quelle che sono sempre state le dichiarazioni del patron della Lazio, non tutti saranno felicissimo. La strada, comunque, è decisamente segnata.