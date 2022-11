Calciomercato Juventus, apertura ufficiale: post Di Maria da sballo

Guardare al futuro con sempre maggiore ottimismo e con la consapevolezza che il calciomercato potrebbe regalare nuove sorprese.

I tifosi bianconeri sanno benissimo che il 2023 che sta arrivando sarà molto importante per la formazione torinese. L’undici allenato da Massimiliano Allegri sarà chiamato alla rimonta in campionato ma anche a dare la caccia all’Europa League. Un trofeo che la Juventus non ha mai conquistato e che vorrebbe inserire nella sua bacheca. Per farlo di tecnico si affiderà al ritorno in pianta stabile di Paul Pogba ma non solo.

A gennaio si aprirà infatti la finestra di trasferimenti invernali e non è da escludere qualche movimento della Juventus, sia per quanto riguarda gli acquisti che per quanto riguarda le cessioni. Del resto specie in alcune zone del campo c’è la necessità di muoversi con anticipo e cercare giocatori che possano essere delle colonne della squadra bianconera per gli anni a venire.

Juventus, l’Athletic vuole blindare Williams ma…

In Spagna ai bianconeri viene accostato ad esempio un giovane di grande talento come Nico Williams, classe 2002, che vive il mondiale da protagonista con la nazionale iberica allenata da Luis Enrique. Chiaro che un elemento del genere stuzzichi le fantasie di diversi club, Juventus compresa. L’Athletic Bilbao, sua squadra di club, non ha alcuna intenzione di privarsene. I baschi hanno un accordo con lui fino al 2024, con una clausola di 50 milioni di euro. E vorrebbero rinnovarlo al più presto per blindare il loro gioiello come si legge su AS. Sempre sulle pagine del portale si leggono però le dichiarazioni dell’agente che tengono le porte aperte: “C’è sempre stato interesse da parte dei club, ma abbiamo sempre capito che dove stava meglio era a casa, con suo fratello e la sua famiglia. Volevamo che crescesse nel suo ambiente e arrivasse dove è arrivato. Deve godersi il Mondiale. L’Athletic è interessato a rinnovare il contratto e parleremo con la società, ma è normale che ci siano altre squadre interessate a giovani calciatori con il potenziale di Nico”.