La Juventus lo perde dopo i Mondiali: scacco matto Conte

Calciomercato Juventus, un addio sempre più possibile, Conte lo vuole già per il post Mondiale in Qatar: i dettagli.

Stando alle indiscrezioni inglesi, il futuro di Weston McKennie potrebbe non essere più alla Juventus. Quanto viene riportato da ‘Express.co.UK’ ha del clamoroso.

Il Tottenham di Antonio Conte seguirebbe, da vicino, la pista che porta proprio al centrocampista americano McKennie. Secondo l’indiscrezione, infatti, il centrocampista americano sarà il desiderio speciale del tecnico italiano per gennaio.

Calciomercato Juventus, McKennie alla corte di Conte | Operazione post Mondiale

Weston McKennie centrocampista della Juventus, attualmente, protagonista con la nazional americana, in bianconero, ha completato tutti i 90 minuti solamente tre volte in questa Serie A e questo potrebbe far pensare seriamente l’entourage mercato per una sua cessione già nella finestra invernale.

In campionato, Mckennie, vanta 11 presenze con un gol e un assist in campionato: numeri che potrebbero quindi portarlo direttamente sul mercato di gennaio con il Tottenham come primo club interessato al suo acquisto, staremo a vedere cosa succederà, certamente i bianconeri con la sua cessione otterrebbero un tesoretto importante che potrebbero poi reinvestire nel mercato con qualche colpo a sorpresa in difesa, c’è sempre la volontà di prendere un laterale che possa prendere le redini di De Sciglio, cioè essere schierato su entrambe le fasce all’occorrenza.