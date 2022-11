Stella Mondiale nel firmamento Juventus: firma bianconera spaziale

Stella Mondiale per la Juventus, la firma bianconera è spaziale. Il dato parla chiarissimo, futuro praticamente segnato.

In questa fase tanti addetti ai lavori stanno guardando il Mondiale in Qatar non con lo stesso disimpegno e la leggerezza di noi tifosi ma, piuttosto, con la finalità di comprendere quali possano essere gli eventuali rinforzi per il prossimo mercato. La campagna acquisti di gennaio, come più volte evidenziato, avrà un valore di importanza non trascurabile e certamente non vedrà Cherubini e colleghi agire in modo passivo.

In quel di Torino c’è infatti l’esigenza di rimpolpare lo scacchiere di Allegri, al fine di permettere a quest’ultimo di seguire la nobile falsariga catalizzata dalla vittoria nel derby di metà ottobre e degnamente proseguita nelle settimane successive, di fatto rilanciando Vlahovic e compagni in una classifica che fino a qualche tempo fa figurava come totalmente proibitiva.

Calciomercato Juventus, futuro segnato Pulisic: lo vogliono i bianconeri

Per quanto concerne il mercato, i rinforzi maggiormente attesi da Massimiliano Allegri rispondono certamente ai nomi di quei giocatori approdati con grande entusiasmo nel corso del mercato estivo e mai riusciti a mettersi a disposizione con continuità dello scacchiere, a causa di problematiche fisiche che hanno inficiato sulla loro resa. Ciò non esclude, comunque, la possibilità di assistere a nuovi ingaggi e, tra i vari, resta in auge il nome di Christian Pulisic.

Il laterale americano si sta fin qui distinguendo per un buon Mondiale e ha generato diverse attenzioni già da tempo non solo in casa Juventus. Il suo futuro, seppur non necessariamente in Italia, sembra destinato ad essere bianconero. Come riferito dal sito Oddschecker, infatti, un suo passaggio alla Juventus è quotato a 12.

Molto più bassa, invece, la quota per una più probabile permanenza in Premier League, laddove i gemellini cromatici del Newcastle lo hanno messo nel mirino da diverso tempo.