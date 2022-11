Calciomercato Juventus, “principe” sbloccato: già scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, il club si sta muovendo per sostituirlo: scontata, a questo punto, la sua cessione in estate.

Il popolo bianconero sta vivendo quest’insolita pausa per i Mondiali – che per la prima volta nella storia si giocano in pieno autunno – con una buona dose di entusiasmo. La speranza è che il momento difficile sia ormai definitivamente alle spalle e soprattutto che il 2023 sia l’anno della svolta. Se i tifosi sono tornati a nutrire una certa fiducia su quello che potrebbe essere il prosieguo della stagione, il merito è del modo in cui Bonucci e compagni hanno chiuso il 2022. E cioè con un filotto di vittorie consecutive in campionato che ha permesso alla Juventus di salire in terza posizione.

Parlare di scudetto è azzardato ma la Signora sembra aver ritrovato quelle certezze che aveva smarrito. In particolar modo nella fase difensiva: la retroguardia è nuovamente invalicabile come negli anni d’oro della prima gestione Allegri. Nessuno, neanche il Napoli, ha subito meno gol della squadra allenata dal tecnico livornese.

Calciomercato Juventus, il Villarreal sulle tracce dell’erede di Pau Torres

Sembra un paradosso, ma è sotto gli occhi di tutti che uno dei reparti da sistemare nel prossimo calciomercato è proprio la difesa. Servono alternative ai vari Bremer, Bonucci e Danilo e la dirigenza, tra gennaio e giugno, si dovrà muovere in quest’ottica. Uno che potrebbe fare al caso di Allegri è il centrale del Villarreal e della Spagna Pau Torres, attualmente anche lui impegnato in Qatar con la Roja di Luis Enrique. Grande protagonista della cavalcata del Submarino Amarillo nella scorsa Champions League, il difensore – soprannominato El Principe – è nel mirino di diversi top club, tra cui quello bianconero. La prossima estate dovrebbe dire addio al Villarreal. La conferma arriva dal fatto che i gialli – come riporta todofichajes.com – si sono fiondati sulla rivelazione del Las Palmas, Saul Coco, ritenuto un suo valido sostituto.