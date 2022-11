Calciomercato Juventus, il rinnovo si complica: Cherubini vuole lo sconto

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero tornare alla carica. Il rinnovo si complica e Cherubini lo prende con lo sconto

Il suo profilo è sempre piaciuto molto dalle parti della Continassa, sin da quando a dirigere le operazioni sul mercato, dietro la scrivania, c’era Paratici. Adesso il suo successore, Cherubini, non sembra proprio aver perso di vista quel giocatore che nel 2024 va in scadenza di contratto e che non sta riuscendo a trovare un accordo con la sua squadra. Il prolungamento di Zaniolo in poche parole si complica. La strada sembra in salita soprattutto perché al momento, secondo quanto riportato da Asromalive.it, non ci sarebbero in programma degli incontri per cercare di trovare un punto d’accordo tra quella che è la domanda dell’entourage del giocatore e l’offerta di Pinto, general manager giallorosso.

Cherubini come sappiamo guarda con estremo interesse a quelli che potrebbero essere gli sviluppi, e soprattutto, qualora non ci fosse la tanto attesa fumata bianca (in casa giallorossa), potrebbe tornare all’assalto la prossima estate. E lo potrebbe fare con la certezza di chi non dovrà versare 40-50 milioni di euro per prendere il cartellino.

Calciomercato Juventus, per Zaniolo c’è lo sconto

Arrivando all’estate con un solo anno di contratto all’orizzonte, è normale pensare che la Roma non possa chiedere le cifre che hanno caratterizzato la scorsa estate. A 50 milioni, ma anche a 40, difficile chiudere. Assai più semplice pensare che si possa arrivare alla stretta di mano magari su una base di 30 milioni di euro. Un affare, insomma, per i bianconeri che hanno sempre visto in Zaniolo quell’elemento da prendere quasi a tutti i costi. Fino ad ora la Vecchia Signora non c’è mai riuscita. Ma le cose potrebbero davvero cambiare molto presto.