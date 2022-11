Calciomercato Juventus, scambio con il bomber: affare in Premier League

Calciomercato Juventus, si prospetta il possibile scambio con il bomber: spunta la pista del possibile affare in Premier League per i bianconeri

La situazione è sicuramente cambiata nel corso delle ultime giornate di campionato. Se prima sembrava un avvicinarsi quasi certo all’addio alla fine della stagione, le prestazioni salite di livello e i gol messi a segno hanno sicuramente messo un freno a quelle voci che volevano Moise Kean quasi un superato in casa. L’attaccante bianconero è ancora di proprietà dell’Everton e Cherubini non ha ancora deciso il futuro. Certo è che se dovesse disputare una seconda parte di stagione come ha chiuso la prima allora dovrebbe essere semplice per la dirigenza piemontese prendere una decisione.

Certo, poi rimarrebbe comunque un’altra questione aperta: tenerlo in rosa oppure cederlo davanti ad una buona offerta? A fare un poco di chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro dell’attaccante ci hanno pensato dall’Inghilterra, precisamente il Daily Express, che sostiene come Kean sia diventato un obiettivo del Newcastle.

Calciomercato Juventus, il Newcastle su Kean

Da un bianconero all’altro in poche parole per il centravanti classe 2000 che ha pure un passato al Psg. Kean, secondo quanto riferito da Oltremanica, dovrebbe alla fine essere riscattato da Cherubini che poi potrebbe cercare un affare con il Newcastle che, a quanto pare, sarebbe anche disposto a mettere sul piatto il cartellino di Allan Saint-Maximin, ala francese classe 1997 che in un recente passato è stato anche accostato alla Serie A visto che su di lui c’era l’interesse della Roma.

Il futuro di Moise è tutto da decidere comunque. Come detto, qualora continuasse a segnare con la regolarità mostrata nella seconda parte di stagione la Juve, dopo averlo riscattato, potrebbe anche decidere di tenerlo alla Continassa. Vedremo.