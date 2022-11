Calciomercato Juventus, testa a testa con Conte: ritorna in Serie A

Continuano ad essere tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus nell’ormai imminente nuovo anno in arrivo.

La società bianconera vuole una squadra sempre più ambiziosa sia in serie A che in Europa. C’è bisogno anche di ringiovanire l’organico e tenere in linea i conti economici. Ecco perché nel 2023 ci saranno delle novità in arrivo, praticamente in tutti i reparti. Perchè la difesa rappresenta una priorità (specie le corsie esterne) ma occhio anche al centrocampo e all’attacco.

Ci sono dei giocatori che sono in scadenza di contratto e la Juventus dovrà prestito decidere il loro futuro. Senza il rinnovo andranno via a parametro zero e ovviamente andranno sostituiti nel corso della prossima estate. Tanto lavoro dunque da fare per la dirigenza, che potrebbe anche guardare al mese di gennaio per cercare di sfruttare eventuali occasioni che potrebbero proporsi.

Juventus, idea Skov Olsen per rinforzare l’attacco

C’è un nome che sta circolando ad esempio come possibile rinforzo per l’attacco. Lo ha rivelato Emrek Konus su Twitter. Stiamo parlando di Skov Olsen, punta danese con un trascorso anche in serie A con il Bologna. Nel nostro campionato non è riuscito ad esprimere tutto il suo talento e oggi gioca in Belgio con la maglia del Brugge.

🚨 #EXCL | Andreas Skov Olsen is still Juventus's short list, but not as a priority.

⬛ #ForzaJuve 🟦 #Brugge 👀 Tottenham are one of the clubs monitoring the Danish player's situation. 🇩🇰 ⬜ #THFC pic.twitter.com/Qk8p2PQovZ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 28, 2022

Rimane comunque un calciatore molto interessante e la Juventus lo avrebbe inserito nella lista dei possibili rinforzi, anche se non rappresenta una priorità.