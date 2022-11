Zaniolo e Milinkovic insieme alla Juve: la data del doppio blitz

Calciomercato Juventus, il piano di Cherubini per mettere le mani su Zaniolo e Milinkovic Savic. La rivelazione di Radio Radio.

La sessione invernale di calciomercato non è poi così lontana, e la Juventus lavora in maniera proficua per riuscire a mettere le mani sui diversi obiettivi con i quali rinforzare l’organico a disposizione di Max Allegri.

Sono tante le piste battute dai bianconeri, che vogliono regalare al proprio tecnico almeno un esterno di fascia ed un difensore centrale, capitalizzando quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno. Tuttavia, la prossima campagna trasferimenti potrebbe rivelarsi piuttosto prolifica anche in chiave futura. La Juve, infatti, lavora sotto traccia anche ad altri colpi in ottica estiva. Non è un caso se ad esempio nelle ultime settimane si sia ritornati a parlare con una certa insistenza di Milinkovic Savic: il centrocampista serbo della Lazio, infatti, legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2024, è considerato come la punta di diamante con il quale riuscire a fare il salto di qualità alla mediana.

Calciomercato Juventus, piano diabolico per Milinkovic Savic e Zaniolo

Difficile, però, che un affondo per il “Sergente” possa concretizzarsi già a gennaio. Più verosimile che la tela che la Juve sta imbastendo soprattutto con Kezman dia i suoi frutti in estate, quando Milinkovic avrà solo un anno di contratto con la Lazio. Come rivelato da Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale di Radio Radio, quello della mezzala serba non è però l’unico profilo monitorato da “Madama”, ritornata a “flirtare” anche con Zaniolo. Ecco quanto riferito da Di Giovambattista sul proprio profilo Twitter: “Il progetto Juve è puntare su Milinkovic (incontrato il manager) e Zaniolo (Vigorelli non ancora). La tattica è arrivare a giugno in modo che i calciatori siano ad un anno dalla scadenza ed il valore di cartellino notevolmente più basso di oggi.”