Inizio di una nuova era alla Juventus: “Una donna come presidente”

Juventus, il tam tam legato all’identikit del nuovo presidente comincia a tenere banco. La previsione del grande ex.

Sono istanti di palpitante attesa in casa Juventus. L’annuncio relativo alle dimissioni di tutto il CdA bianconero (con il solo Arrivabene che continuerà ad essere investito dei compiti di amministratore delegato) ha scombussolato in maniera clamorosa le carte in tavola.

Neanche il tempo di metabolizzare la notizia, che è già scattato il toto nomi inerente l’erede di Andrea Agnelli. Ad esprimere il suo punto di vista è stato anche Luciano Moggi, che nel corso della trasmissione “Il Processo ai Mondiali” in onda su 7 Gold ha fornito la sua personalissima chiave di lettura sul tema:“Sono davvero sorpreso delle dimissioni di Agnelli. Nuovo presidente? Non escluso che possa essere una donna. In tempo di dominio delle donne, non escludo che si possa materializzare questa rivoluzione anche alla Juventus.”

Come evidenziato da Tuttosport, l’allusione di Moggi potrebbe riferirsi ad Evelina Christillin, personalità forte che conosce molto bene gli ambienti torinesi. Membro aggiuntivo della UEFA nel consiglio della FIFA dal 2016, fu scelta nel 1998 come presidente esecutivo del comitato preposto alla sponsorizzazione della candidatura di Torino come città ospitante dei XX giochi Olimpici invernale, salvo poi ricevere la nomina come vicepresidente del TOROC.