Juventus a tinte nerazzurre: il doppio colpo si chiude per 45 milioni

Juventus, è assai caldo l’asse con i nerazzurri per un doppio colpo nel prossimo anno. Si potrebbe chiudere per 45 milioni di euro

I rapporti tra le due società sono sicuramente buoni visti i vari affari chiusi nel corso degli ultimi anni. E la Juventus guarda con molto interesse all’Atalanta per due pedine che potrebbero andare a rinforzare la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Un colpo per il prossimo mese di gennaio e un altro che invece si potrebbe chiudere nella finestra di mercato estiva. Ma andiamo con ordine e partiamo dall’interessamento imminente, quello per Maehle.

Il terzino danese da qualche giorno è un nome che circola dalle parti della Continassa. Nello scacchiere tattico di Gasperini non è un titolare inamovibile e davanti ad una buona offerta i nerazzurri di Bergamo lo potrebbero far partire. Secondo quanto raccontato da Sport Mediaset nell’edizione odierna del telegiornale, Cherubini potrebbe chiedere il rinforzo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe essere fissato sui 15 milioni di euro. Un primo innesto che andrebbe ad apparecchiare il secondo, decisamente più importante, che la Juve ha in mente per la prossima estate.

Juventus, Scalvini nel mirino

Parliamo di Scalvini, anche se in questo caso oltre al fatto che si dovrebbe raddoppiare la posta – l’Atalanta chiede almeno 30 milioni di euro per il cartellino – ci sarà da battere una concorrenza decisamente importante. Sul giocatore infatti, che può giocare tranquillamente sia come difensore centrale e anche in mezzo al campo, c’è l’interesse di Guardiola – al quale piace molto – e anche del Bayern Monaco che guarda con un occhio attento a quelli che sono i prospetti miglio in giro per l’Europa.

Trattativa complessa, questa, ma la Juventus come detto potrebbe approfittare dei buoni rapporti con il club lombardo per piazzare magari un’opzione per il giocatore. L’asse è caldo.