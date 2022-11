Juventus, giallo Vlahovic: allarme UFFICIALE

Juventus, il centravanti bianconero è stato nuovamente escluso dai titolari nel match tra la sua Serbia e il Camerun.

La fase a gironi del campionato del mondo in corso di svolgimento in Qatar sta entrando nel vivo. Domani si apre la terza ed ultima giornata e di conseguenza cominceranno ad arrivare i primi verdetti. La Juventus, così come le altre squadre italiane, guardano con interesse alle gesta dei propri calciatori. La Serbia è una delle nazionali particolarmente attenzionate dal popolo bianconero, visto che tra i convocati ci sono Filip Kostic e Dusan Vlahovic.

La selezione di Dragan Stojkovic questa mattina non è andata al di là di un rocambolesco pareggio con il Camerun, vedendosi ridurre le possibilità di qualificazione agli ottavi di finale. Dopo la sconfitta con il Brasile all’esordio, la Serbia dovrà tassativamente battere la Svizzera nella terza partita del girone, sperando al tempo stesso che la Seleçao riesca ad avere la meglio sui camerunensi. Nel frattempo continua a far discutere il mancato utilizzo di Vlahovic: il commissario tecnico anche stavolta gli ha preferito Mitrovic.

Juventus, Stojkovic: “Siamo preoccupati per Dusan”

A spiegare i motivi dell’esclusione è stato lo stesso Stojkovic a fine match. E le sue sono dichiarazioni che mettono in ansia il mondo bianconero. “Dusan non è al meglio, non sta benissimo – sono state le parole del selezionatore della Serbia – Mi serviva gente fresca. Non è ancora pronto per giocare a questo livello, è un motivo di preoccupazione per noi”. La conferma, in sostanza, di quello che in tanti avevano immaginato dopo averlo visto a sorpresa in panchina contro il Camerun. Non è dato sapere se Vlahovic recupererà in vista della sfida cruciale con gli elvetici, ma l’infiammazione pubalgica probabilmente non è ancora stata smaltita del tutto ed inizia a preoccupare anche la Juventus.