TV PLAY | Calciomercato Juventus, intreccio con Leao: “Sostituto da 35 milioni”

La Juventus sta già pensando alle prossime mosse da effettuare nel calciomercato. La finestra di trasferimenti riaprirà a gennaio 2023.

I bianconeri vivono per ora delle settimane tranquille. Chi non è impegnato nei mondiali continua a lavorare per rimanere al top della condizione, altri giocatori invece si trovano in Qatar per vestire la maglia della loro nazionale. I tifosi tengono costantemente d’occhio le prestazioni di Rabiot e colleghi, con la speranza di rivederli grandi protagonisti anche nei primi mesi del nuovo anno. Quando la Juve continuerà a coltivare sogni di gloria.

In serie A le ultime sei vittorie consecutive hanno permesso di risalire la china e chiudere l’anno solare al terzo posto. Lo scudetto non è un sogno impossibile, anche il Napoli continua a macinare vittorie e punti. Ma si cercherà gloria pure in Europa League, trofeo che manca nella bacheca del club torinese. Per essere maggiormente competitivi ci sarà qualche colpo a gennaio?

Juventus, Camelio: “Milan su Zaniolo se cede Leao”

Per saperlo non resta che attendere le prossime settimane. In estate invece ci saranno sicuramente maggiori movimenti e tra i giocatori che sono stati accostati alla Juventus continua a rimanere Nicolò Zaniolo della Roma. Calciatore che ha ancora margini di crescita e ben si inserirebbe nello scacchiere di Allegri. Il numero 22 di Mourinho non ha ancora rinnovato con i giallorossi e dunque c’è uno spiraglio per i prossimi mesi qualora non dovesse arrivare un nuovo accordo. Di certo la concorrenza non mancherebbe. Come ha spiegato il giornalista Enrico Camelio nel corso della trasmissione TVPLAY in onda su Twitch anche il Milan punterebbe forte su Zaniolo, specie in caso di cessione di Leao. I rossoneri vorrebbero sostituire il portoghese proprio con Zaniolo, mettendo sul piatto 35 milioni di euro.