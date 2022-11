Bancomat Juventus, l’assedio è partito: “Offerta da due miliardi di euro”

Bancomat Juventus, l’assedio alla società è partito: “Offerta da due miliardi di euro”. Dopo il terremoto di ieri sera cominciano le voci

La notte più buia degli ultimi anni. Non possiamo nemmeno spingerci oltre perché nell’ultimo ventennio i tifosi bianconeri ne hanno passate di peggio visto che il 2006 non è nemmeno troppo lontano. Ma sicuramente non ci si aspettava mai e poi mai una notizia come quella di ieri. Ma c’è stata, e adesso oltre i commenti che ci sono in giro c’è da fare la cronaca. Che sarà serrata, sarà sicuramente continua. E ci saranno degli aggiornamenti importanti ora dopo ora. Insomma, è il momento di unirsi ancora di più attorno a questa maglia e a questi colori che hanno fatto e faranno ancora la storia del calcio.

Ora, la Juventus al momento è senza presidente dopo le dimissioni di Agnelli e non ha un consiglio di amministrazione. Ci sono Scanavino come traghettatore e Maurizio Arrivabene che, comunque, anche se si è dimesso dal Cda ha ancora il ruolo di amministratore delegato. Cosa succederà non lo sappiamo noi e non lo sa nessuno e ovviamente state attenti e prendete con le pinze tutte quelle parole che gireranno e tutte quelle frasi che daranno una sentenza. Non c’è ancora una sentenza, non c’è luce in fondo al tunnel per cercare di fare un poco di chiarezza. Adesso è solamente cronaca, nuda e cruda.

Bancomat Juventus, offerta per la società

E nella cronaca ovviamente ci vanno a finire le parole di Momblano, giornalista che segue la squadra piemontese che ieri sera, dopo il terremoto, ha parlato a Juventibus. “Recentemente la Juventus ha ricevuto un’offerta dall’estero per l’intero pacchetto azionario da 2 miliardi di euro“. Finisce l’era Agnelli? Non sappiamo nemmeno questo, ma sarebbe un colpo clamoroso per i tifosi bianconeri.