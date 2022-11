Incubo Mondiali per la Juventus: nuova tegola UFFICIALE

La Juventus in questo momento vede tanti suoi giocatori impegnati nei mondiali in Qatar mentre in Italia non si parla che della situazione societaria.

E’ un finale di anno decisamente anomalo per il calcio italiano, con la nazionale che non sta partecipando ai mondiali in corso in Qatar. Azzurri a casa ma tanti calciatori della Juventus sono comunque impegnati nel torneo, ognuno con la maglia della rispettiva nazionale. Di serie A se ne tornerà a parlare nel corso del mese di gennaio, quando riaprirà anche la finestra dei trasferimenti.

Nelle ultime ore comunque non si sta parlando affatto di calciomercato, ma delle vicende societarie. Le dimissioni in blocco dell’intero Cda della Juventus hanno fatto il giro del mondo. Si chiude l’era Agnelli presidente e i tifosi ovviamente sperano si possa aprire un nuovo ciclo di vittorie a partire dal 2023.

Juventus, lesione muscolare per Alex Sandro in Qatar

Allegri e i suoi uomini in ogni caso devono rimanere concentrati sul campo, perchè non deve essere vanificato quanto fatto finora. Non bisogna dimenticare che la Juventus era attardata in classifica, ma grazie alle ultime sei vittorie in campionato la squadra è risalita fino al terzo posto. Bisogna dunque continuare su questa strada e il tecnico ritroverà delle pedine importanti. Tuttavia alcune preoccupazioni legate agli infortuni arrivano proprio dal Qatar, dove un altro componente della rosa della Juve si è fermato. Come si legge su Sportmediaset infatti il Brasile dovrà rinunciare – almeno per la sfida con il Camerun – ad Alex Sandro. Il laterale brasiliano ha accusato un fastidio all’anca e gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare. Juventus in ansia, dunque, anche perchè sempre nella squadra verdeoro alcuni giorni fa si è registrato lo stop di Danilo.