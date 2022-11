TV PLAY | L’ex stronca Allegri: “Potrebbe far giocare meglio la Juventus”

La Juventus e il suo futuro in queste ore sono di fatto sulla bocca di tutti. Le vicende societarie influiranno sulla squadra?

E’ la domanda che la maggior parte dei supporters si sta facendo, anche se è chiaro che la Juventus dopo le dimissioni del Cda e del presidente Agnelli si sta preparando già per ripartire con un nuovo assetto dirigenziale. Tanti i commenti di esperti e di semplici appassionati su quanto accaduto nelle ultime ore.

Durante la diretta Twitch di Calciomercato.it su TvPlay l’ex attaccante Vincenzo Iaquinta ha parlato della Juventus e chiaramente si parte con le ultime vicende societarie:

“Quando ho visto la notizia sono rimasto sotto shock, vedere una notizia così brutta per la Juve e per i tifosi non è stata una bellissima cosa. Non posso però entrare nel merito perché non so cosa sia successo, posso solo dire a tutti, tifosi e membri della Juventus, di non mollare. Ciò che ho fatto con quella maglia mi è rimasto nel cuore”.

Juventus, il pensiero di Iaquinta sul tecnico bianconero

Nel corso della diretta all’ex attaccante bianconero è stato chiesto però anche un pensiero sulla questione tecnica: “Allegri? Ha fatto bene alla Juventus, ha vinto, ora c’è da stare attenti anche loro con la ripresa del campionato. A me piace come tecnico ma potrebbe giocare un po’ meglio la Juventus. Finito un ciclo se n’è riaperto uno nuovo, nel calcio i cicli finiscono. Chiesa? Un giocatore che sposta gli equilibri, ha una forza fisica impressionante, velocità, un giocatore troppo importante per la Juventus, la sua assenza si è sentita. Mi auguro per tutti i tifosi e per la Juventus che possa tornare ai suoi livelli” ha detto Iaquinta.