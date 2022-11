Calciomercato Inter e Juve, accordo per il bomber: la beffa è atroce

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore avrebbe già una nuova squadra: tutti i dettagli dell’operazione.

Cercato dalle big italiane ma anche dalle spagnole, il figlio d’arte Marcus Thuram era corteggiato dai bianconeri ma anche dall’Inter di Beppe Marotta.

Secondo, però, l’indiscrezione proveniente da ‘Fichajes’, il giocatore, adesso, potrebbe già clamorosamente passare ad un’altra grande d’Europa. Secondo, infatti, il portale spagnolo Thuram avrebbe già raggiunto un accordo con il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, accordo chiuso con il Bayern | Thuram prossimo colpo

Secondo le informazioni che arrivano dal portale spagnolo di ‘TodoFichajes’, il Bayern avrebbe già chiuso l’accordo con il giovane attaccante in un’operazione maturata già da tempo. I tedeschi lo pretendono come nuovo punto di riferimento al vertice dopo la partenza di Lewandowski. Proprio la scorsa estate il bomber polacco ha lasciato la Germania per passare in Spagna e da lì non è ancora arrivato un sostituto ideale.

Attualmente con un contratto in scadenza a giugno 2023 con il Borussia Mönchengladbach, si pensa che l’operazione potrebbe già ufficializzarsi dopo il Mondiale in Qatar, escludendo, quindi, ogni possibilità di un approdo in Spagna oppure nel campionato italiano come si era parlato, già, antecedentemente. Un colpo di scena, quindi, che non lascia più dubbi su quale sarà la prossima destinazione del figlio d’arte.