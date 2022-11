Mondiali da campione e futuro stravolto: Juve impotente, KO tecnico

Calciomercato Juventus, volontà chiare da parte del giocatore che è accostato ai bianconeri: cosa succederà nel suo futuro.

Secondo nuove indiscrezioni, provenienti da ‘Football.london’, il futuro di Pulis, adesso, sembra più concreto che mai.

Secondo, infatti, l’indiscrezione inglese, il futuro di Pulisic potrebbe essere ancora in Inghilterra. Il calciatore americano, attualmente impegnato proprio con la sua nazionale nei Mondiali in Qatar, gli Stati Uniti, avrebbe già fatto chiarezza su quali saranno le sue intenzione per il post mondiale, cioè rimane in Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Pulisic deciso | Voglio rimanere al Chelsea

Il talento della nazionale americana e del Chelsea ha un chiaro ed evidente desiderio per il suo futuro, rimanere al Chelsea. Nonostante si parlasse della possibilità di vederlo, presto, in Italia magari proprio alla Juventus, adesso, il calciatore sembrerebbe più deciso che mai a scegliere la sua “nuova” destinazione.

Non ci sono quindi più dubbi su quali siano le sue volontà. Con un contratto in scadenza nel 2024, l’esterno americano era stato accostato nelle ultime settimane anche al Manchester United ma secondo le ultime indiscrezione inglesi le sue volontà sarebbero chiare e il suo futuro potrebbe passare, ancora, per il nord di Londra: al Chelsea con cui ha vinto tanto e cui vorrebbe continuare almeno fino a scadenza effettiva di contratto la sua avventura nella massima serie inglese.