Calciomercato Juventus, allarme giallorosso: blitz dell’agente a Trigoria

Calciomercato Juventus, allarme giallorosso e blitz dell’agente. Futuro sempre più chiaro, ecco cosa sta succedendo.

I bianconeri stanno certamente vivendo una fase molto particolare, contraddistinta fin qui da una parentesi sportiva non proprio felice ma alla quale si è riusciti in parte a rimediare con gli ultimi risultati ottenuti nel mese finale prima della pausa Mondiale.

Le nobili imposizioni con Inter e Lazio, unitamente alle non semplici vittorie contro compagini solo sulla carta meno altisonanti, hanno restituito la consapevolezza che la squadra di Allegri sembra forse essersi ritrovata.

I responsi finali spetteranno certamente al campo e, più in generale, all’atteggiamento dei calciatori a inizio 2023 quando, a Mondiale concluso, si cercherà di seguire la stessa falsariga delle ultime uscite al fine di ambire a piazzamenti nobili e fino a qualche tempo fa insperati. Non sarà certamente cosa semplice, soprattutto se si pensa allo stato di forma del Napoli e alla situazione societaria al momento vissuta in quel di Torino.

Calciomercato Juventus, annuncio dell’agente e foto a Trigoria: le ultime su Odriozola

Quest’ultima potrebbe impattare non solo sul campo ma avere una certa ingerenza anche nelle questioni di mercato, non affatto slegabili da una questione societaria e dirigenziale importante e impattante con non poca veemenza. Già prima dell’accaduto non ci si aspettava moltissimo a gennaio, soprattutto alla luce dei nobili approdi alla Continassa resi possibili da Cherubini e colleghi.

Ad oggi, poi, le speranze di assistere a nuovi arrivi sembrano essersi ulteriormente ridotte. Questo anche alla luce dell’annuncio dell’agente di Alvaro Odriozola, Beppe Bozzo, il cui assistito era da tempo finito nel mirino della Juventus e non solo. Dopo il buon impatto in Serie A a Firenze, il laterale ha fatto rientro a Madrid, dove continua a non trovare lo spazio sperato.

Il su citato ha in queste ore pubblicato una fotografia in quel di Trigoria che sembra parlare chiaro. Essa recita: “Good meeting with As Roma”. Una didascalia chiara e che parla di un buon incontro con i giallorossi. Probabile l’allusione all’assistito Alvaro, con un impatto anche nelle questioni juventine. Non solo per Odriozola ma per un interesse juventino nei confronti di Karsdorp che potrebbe aumentare dopo l’accaduto. Seguiranno aggiornamenti.