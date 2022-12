Calciomercato Juventus, incubo infinito: il PSG se lo prende a gennaio

Calciomercato Juventus, adesso il Psg lo tenta già per gennaio: tutti i dettagli della potenziale trattativa invernale.

Certamente il Psg è spesso un’avversaria tosta sul campo ma soprattutto sul mercato. I campioni francesi sono sempre alla caccia di rinforzi per tentare quella scalata alla Champions.

In sostanza come spesso capita, i parigini fiutano diversi affari in giro per l’Europa e l’ultimo, come scrivono da ‘Telefoot’, potrebbe incredibilmente entrare in collisione con i desideri dei bianconeri, sempre alla caccia di un laterale di qualità e sostanza da regalare ad Allegri.

Calciomercato Juventus, Psg su Pavard | Colpo per gennaio

I francesi vorrebbe andare su un profilo che già è una certezza con la propria nazionale maggiore e che, per diverso tempo, lo è stato anche per il Bayern Monaco. Il francese Pavard è infatti uno dei favoriti a diventare, presto, un inamovibile del Psg. Un profilo che però piace, molto, anche ai bianconeri che hanno dimostrato negli anni di avere un ottimo feeling con i giocatori francesi.

Pavard, secondo l’indiscrezione, potrebbe essere il colpo a sorpresa della dirigenza francese per gennaio. Staremo, quindi, a vedere se i bianconeri riusciranno a dare una contromossa ai parigini su questo profilo, oppure, andando ad interessarsi ad altri giocatori. Tutto ancora da decidersi ma il Psg sarebbe già pronto a chiudere l’operazione per il mercato invernale. Staremo a vedere cosa succederà.