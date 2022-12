Colpo ‘Mondiale’ per il Real: la Juventus costretta a cedere

Calciomercato Juventus, intreccio clamoroso in difesa, adesso tutto può succedere con il Real Madrid: i dettagli.

Ciò che potrebbe succedere post Mondiale in Qatar ha del clamoroso. Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione proveniente da ‘Mundodeportivo’, potrebbero esserci importanti colpi di scena in difesa. Con il Real Madrid interessata ad un profilo in difesa: un nuovo laterale che possa, quindi, liberare un giocatore che, a questo punto, finirebbe in orbita bianconera.

Secondo, infatti, l’indiscrezione il Real Madrid si sarebbe mosso per un profilo in difesa: il giovane tedesco David Raum, profilo che interesse non poco alla squadra di Ancelotti. Una nuova e potenziale trattativa che arriverebbe proprio dopo il Mondiale in Qatar dove, in un certo senso, il calciatore ha saputo già mettersi in risalto.

Calciomercato Juventus, Real su Raum e libera Mendy

Il terzino sinistro è uno dei preferiti in casa Real Madrid e il colpo potrebbe arrivare proprio alla fine del Mondiale. Le voci su una possibile partenza per Mendy stanno già facendo rumore tanto che i blancos non vogliono lasciarsi impreparati, proponendo un colpo, decisamente, cercato.

Sono diversi i profili interessati alla squadra di Florentino Perez, un altro è Fran García, del Rayo ma Raum, adesso, si unisce a quella lista del futuro Real Madrid. Una ghiotta opportunità per la Juventus che, in questo senso, potrebbe interessarsi a Mendy qualora, appunto, il giocatore decidesse definitivamente di separarsi dal Real Madrid.