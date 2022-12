La Juventus nel mirino dell’UEFA: UFFICIALE, aperta un’indagine

By

Ultim’ora Juventus: il comunicato ufficiale diramato dall’UEFA fuga ogni dubbio. Il massimo organo internazionale ha aperto un’indagine.

La situazione in casa Juventus continua ad essere monitorata con estrema attenzione. La questione legata alle plusvalenze ed alle manovre in termini di bilancio è finita sotto la lente d’ingrandimento dell’UEFA, che con una nota diramata sui propri siti ufficiali ha comunicato l’apertura di un’indagine ai danni del club bianconero.

Ecco uno stralcio della nota apparsa proprio in questi minuti: “La Prima Camera CFCB ha aperto un’indagine formale sulla Juventus FC per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario”.

Qualche ora fa il presidente della Liga, Tebas, aveva rivolto un accorato appello all’UEFA affinché facesse chiarezza sulla questione. Alla luce delle ultime vicissitudini, dunque, si è resa necessaria un’indagine ai danni della Juve, che nella giornata di ieri con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale aveva presa una posizione netta in tal senso, rigettando tutti i capi di accusa contestati. Vi terremo aggiornati nel caso in cui ci fossero nuovi aggiornamenti in tal senso.