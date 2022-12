Salta l’affare lampo: la Juventus è stata già avvisata

Salta l’affare lampo: il club ha preso una posizione fermissima. Juventus avvisata.

I bianconeri stanno attraversando una fase non proprio semplice, alla luce dei diversi avvenimenti che hanno toccato al dirigenza e generato non poche inattese novità. Come sovente evidenziato, quest’ultime potrebbero avere un peso importante non solo in termini di risultati futuri della squadra ma ingerire anche sulle questioni di mercato.

La serenità di giocatori e squadra non può certamente prescindere dalla sanità del club, così come lo stesso margine di manovra in ambito di mercato sarà influenzato dalle evoluzioni delle questioni inerenti il Cda. Tempo di attese a ansie, certo, ma diverse questioni sembrano essere state già disambiguate.

Calciomercato Juventus, la posizione dello Spezia su Kiwior: la data della cessione

Tra i vari aggiornamenti, non deve infatti sfuggire quello riportato da Tuttomercatoweb e inerente il futuro di uno dei difensori più promettenti e seguiti del nostro campionato. Ci riferiamo a Kiwior dello Spezia, reduce da una stagione importante e da una centralità ottenuta anche con la Nazionale polacca.

Il difensore ha suscitato non poco interesse tra le big della nostra Serie A. Tra queste, oltre a Roma e Milan, anche una Juventus che sa bene di dover plasmare il reparto difensivo. Il colpo Bremer sta certamente ripagando, mentre molte meno soddisfazioni sono giunte da quella che si credeva poter essere la scommessa Gatti.

Stando alla suddetta fonte, però, i liguri non hanno intenzione alcuna di separarsi dal classe 2000 prima dell’estate e lo considerano un incedibile per la sessione invernale. A loro detta, rientra tra gli intoccabili e profili fondamentali per permettere agli uomini di Gotti di raggiungere la salvezza.