Calciomercato Juventus, 120 milioni per Vlahovic: destinazione clamorosa

Calciomercato Juventus, un offerta di almeno 120 milioni per convincerlo a partire. Lo vogliono come sostituto del bomber.

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere altrove, almeno, secondo l’ultima indiscrezione arrivata dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Todofichajes’, il bomber serbo sarebbe già il corteggiato speciale di un club, fino ad ora, inedito, almeno, nell’interesse per il numero 9 della Juventus.

Secondo infatti l’indiscrezione, Dusan, verrebbe valutato come erede designato del bomber in uscita, che potrebbe garantire quel tesoretto necessario per avanzare un’offerta di almeno tre cifre.

Calciomercato Juventus, Tottenham su Vlahovic come erede di Kane | 120 milioni la richiesta

Stando infatti all’indiscrezione spagnola, per “convincere” la Juventus a cedere il proprio fulcro offensivo, ci vorrà un’offerta di almeno 120 milioni di euro. Cifre congrue in base, anche, alle spase già avanzate dai bianconeri lo scorso gennaio. Dusan in poco tempo è diventato uno dei giocatori chiave di questa squadra e il Tottenham, viste le sue caratteristiche, lo valuta come perfetto erede di Kane in fase offensiva.

120 milioni almeno per lasciarlo partire. La Juventus non intende sicuramente accettare offerte inferiori e, guardando anche alla disponibilità dei club inglesi, l’operazione potrebbe risultare fattibile. Si tratta, chiaramente, ancora di una rumor che non ufficializza nessuna trattativa. Ma post Mondiale, sicuramente, si potrebbe già iniziare a parlare di questo. L’operazione se dovesse arrivare, sarebbe, naturalmente, per l’estate. Staremo a vedere cosa succederà.