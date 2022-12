Del Piero scende agli Inferi con la sua Signora: cosa manca per il sì alla Juve

Del Piero all’Inferno con la sua Signora: l’ex capitano pronto a tornare. Ecco cosa manca per il sì definitivo alla Juventus

Alessandro Del Piero è pronto a tornare. L’ex capitano, nel momento in cui ha capito che la situazione era, ed è, tutt’altro che di semplice lettura, ha chiaramente fatto capire di essere a disposizione. “Ho casa a Torino” ha detto. E poi ci sono state anche le sue parole di ieri affidati ai canali social che lasciano davvero poco spazio ad interpretazioni diverse da queste. Insomma, Del Piero c’è, pronto a salire su un aereo, a lasciare Doha dove al momento commenta i Mondiali, e mettersi di nuovo il bianconero addosso. I tifosi non aspettano altro.

Bene, a dare un ulteriore speranza ai fan bianconeri ci pensa la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina che fa un quadro di quello che potrebbe essere il rapporto di Del Piero con Massimiliano Allegri, l’ultimo baluardo, insieme a Cherubini, rimasto a gestire l’area sportiva in questo momento di tempesta che prima o poi passerà.

Del Piero alla Juventus, il rapporto con Allegri

Del Piero ed Allegri si sono incontrati alcune volte sul campo – per qualche partita benefica – e un mese fa dopo la gara contro il Benfica che ha certificato l’eliminazione dalla Champions League: non sono amici, spiega il quotidiano, malo potrebbero diventare presto. A differenza di Nedved, con il quale il livornese ha avuto un rapporto diciamo non tranquillo anche per via del carattere dell’ormai ex vicepresidente, assai spigoloso, l’ex capitano è uno pronto al dialogo. Conosce lo spogliatoio come nessuno, crede nella squadra che pensa possa diventare ulteriormente competitiva con Chiesa e Pogba a gennaio, e ha un ottimo rapporto con Bonucci, l’unico sopravvisuto del primo ciclo.

Tutto porta ad un sì imminente, basta solamente una chiamata per fare scendere agli Inferi Alex con l’amore della vita. Il telefono è libero, pronto a squillare. Forse davvero ci siamo.