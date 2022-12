Luce tra le tenebre per la Juventus: non firma più

Luce tra le tenebre per la Juventus, l’ambito terzino ha deciso di non rinnovare il contratto: sarò free agent.

Non poteva chiudersi in maniera peggiore la gloriosa era di Andrea Agnelli. L’ormai ex presidente della Juventus, rimasto a capo del club per oltre un decennio – in cui la Signora ha vinto almeno un trofeo praticamente ogni anno – ha rassegnato le dimissioni lunedì insieme a tutto il resto del Cda. E nelle ultime ore, com’è avvenuto per gli altri indagati nell’inchiesta “Prisma”, la Procura di Torino gli ha notificato la richiesta di rinvio a giudizio. Insomma un problema dietro l’altro per l’ex numero uno, quasi costretto a prendere una decisione così drastica davanti all’incedere delle vicende giudiziarie.

La tempesta che sta avvolgendo la società bianconera non accenna a placarsi. Nel corso della giornata odierna sono state pubblicate diverse intercettazioni. Hanno fatto notizia soprattutto quelle che riguardano l’ex direttore sportivo Fabio Paratici, oggi al Tottenham.

Luce tra le tenebre per la Juventus, Grimaldo via dal Benfica

Normale che i tifosi si chiedano in questo momento quali potrebbero essere le ripercussioni di tutto ciò sulla squadra. E soprattutto se influenzeranno il rendimento dei giocatori quando sarà tempo di scendere nuovamente in campo, a gennaio. Intanto, un altro argomento che tiene banco è quello del mercato. La Juventus dovrà comunque muoversi nella prossima sessione, che inizierà tra poco meno di un mese. Le due fasce attualmente rappresentano il “problema” principale per Federico Cherubini. Il direttore sportivo bianconero deve intervenire per sistemare una zona di campo in cui la Juve è carente e tra i possibili obiettivi c’è quell’Alejandro Grimaldo che sta facendo faville con il Benfica.

🚨↩️ Alejandro #Grimaldo will leave #Benfica in 2023 as a free agent. Confirmed! ✅ 📌 Many clubs in 🇪🇺 are interested in the left-back: the race for the 🇪🇸 player is open. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/Ue4vjek9Ms — Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 2, 2022

In scadenza di contratto a giugno 2023, il terzino spagnolo non dovrebbe firmare il rinnovo con la società lusitana. Indubbiamente una buona notizia sia per i bianconeri che per quei club che vorrebbero assicurarselo a parametro zero.