Sterzata Juventus, assist decisivo: acquisto ufficiale

Sterzata Juventus, i bianconeri avrebbero campo libero ora che il club si è cautelato acquistando un terzino destro.

Da un giorno all’altro sono cambiate tante cose in casa Juventus. L’atmosfera di tranquillità che si respirava dopo la partita di campionato con la Lazio, l’ultima del 2022, sembra essere improvvisamente svanita. Come un fulmine a ciel sereno sono arrivate le dimissioni di tutto il Consiglio d’amministrazione. Dal presidente Agnelli all’amministratore delegato Arrivabene, passando per il vicepresidente Pavel Nedved.

Una vera e propria rivoluzione societaria probabilmente provocata dalla tempesta giudiziaria che nelle prossime settimane avvilupperà il club bianconero. In questo momento, dunque, non è semplice capire come si possa muovere la Signora nell’imminente calciomercato di gennaio. L’unica certezza è la permanenza del direttore sportivo Federico Cherubini. Uno dei pochi rimasti al loro posto oltre, ovviamente, all’allenatore Massimiliano Allegri, confermato dall’amministratore delegato di Exor John Elkann. Nei giorni scorsi, subito dopo la bufera, i due hanno avuto un incontro, all’interno del quale il tecnico livornese ha spiegato quali sono le necessità in vista della seconda metà della stagione.

Sterzata Juventus, si pensa ad Holm come vice Cuadrado

L’obiettivo è acquistare un terzino destro che possa far rifiatare Juan Cuadrado, il cui rendimento finora non è stato all’altezza delle precedenti stagioni: molto probabilmente il colombiano dirà addio alla Juve a giugno. Serve una soluzione d’emergenza e si cerca un profilo low cost che magari conosca già il campionato italiano. Ecco perché Cherubini starebbe pensando anche a Emil Holm, esterno svedese classe 2000 che si sta mettendo in ombra con lo Spezia. Secondo calciomercato.it, la Juventus avrebbe campo libero adesso che i liguri hanno effettuato ufficialmente la prima operazione di mercato. Si tratta di Joao Moutinho – solo un omonimo dell’esperto centrocampista del Wolverhampton – che arriva dalla Mls e gioca nello stesso ruolo del giovane calciatore cresciuto nel Goteborg.