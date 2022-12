Ansia Juventus, tegola nel big match: “Trauma distorsivo al ginocchio”

Ansia Juventus, preoccupano le sue condizioni: chiesto il cambio dopo soli trentotto minuti di gioco. Si attendono gli esami.

Un mese esatto al ritorno in campo. Per rivedere la Juventus all’opera servirà attendere all’incirca trenta giorni. Si ripartirà dalla sfida di Cremona contro i grigiorossi di Massimiliano Alvini: la data da cerchiare in rosso è il 4 gennaio. I tifosi sono impazienti, principalmente per due motivi. Prima di tutto per capire se Bonucci e compagni continueranno ad essere competitivi in campionato, dove prima della sosta erano riusciti a scalare posizioni su posizioni grazie alle famigerate sei vittorie consecutive, due delle quali arrivate con Inter e Lazio. Poi c’è grande curiosità sulla reazione dei giocatori al terremoto societario che lunedì scorso ha sconvolto il club bianconero.

Notizie che avranno lasciato senza parole ogni singolo membro della squadra: nessuno poteva prevedere che in un momento di calma – solo apparente – si dimettesse in blocco tutto il Consiglio d’amministrazione, compreso l’ex presidente Andrea Agnelli.

Ansia Juventus, problema al ginocchio per la Rosucci

Una situazione che hanno fatto fatica a digerire anche le giocatrici della Juventus Women, che questo pomeriggio si sono aggiudicate l’atteso big match con l’Inter, vincendo 2-0 e restando in scia alla Roma capolista. Pochi giorni fa la calciatrice Martina Rosucci aveva affidato ad Instagram il suo pensiero, attraverso un post di ringraziamento nei confronti del presidente dimissionario. “E quando sarà tutto NERO, noi aspetteremo il BIANCO insieme a te. Ora più che mai! Grazie Presidente Andrea Agnelli per avermi permesso non solo di essere una tifosa felice ma anche e soprattutto una giocatrice della squadra che amiamo”, queste le sue parole.

Rosucci che tuttavia oggi, dopo soli 38 minuti, è stata costretta a chiedere il cambio per via di un problema al ginocchio. Preoccupato il tecnico Montemurro, che fine partita si è augurato che non si tratti di nulla di grave. Le sensazioni, in ogni caso, non sono negative.