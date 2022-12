Svolta Inter, la Juventus resta al palo: Marotta si fionda sul nuovo portiere

Calciomercato Juventus, l’ex Marotta pronto a superare la concorrenza bianconera. I dettagli della possibile trattativa.

Adesso l’ex direttore sportivo e attuale ad dell’Inter, Beppe Marotta, sarebbe pronto a fare un investimento per il futuro in difesa.

Si parla di un profilo che i bianconeri valutano da diverso tempo e come erede designato del già consolidato portiere bianconero Tek. Marotta infatti, consapevole dell’interesse dei bianconeri, vorrebbe sorpassare i rivali sul mercato per ottenere il già veterano che sta facendo autentici miracoli in Bundesliga.

Calciomercato Juventus, Marotta accelera per Sommer

Attualmente presente al Mondiale in Qatar con la Svizzera, il portiere del BorussiaMonchengladbach è uno dei talenti più consolidati d’Europa. Un profilo esperto ma che garantisce quella sicurezza totale tra i pali.

I bianconeri lo valutavano come erede del polacco ma l’Inter si sarebbe ‘intromessa’ nella trattativa per, appunto, consolidare un profilo veramente di qualità. Anche il portiere svizzero è in scadenza di contratto con il club tedesco e ciò potrebbe rappresentare un importante vantaggio che sicuramente all’Inter, così come alla Juventus, darebbe quell’esperienza importante per l’Europa. Staremo a vedere quale, di queste due squadre, riuscirà nell’impresa di convincere lo svizzero – ormai – pronto per cambiare maglia non appena finirà il suo regolare contratto con il club tedesco. In attesa di sviluppi per l’estate, i nerazzurri avrebbero nel mirino anche un altro portiere, decisamente più giovane ma con grande qualità, si tratta di Bayindir.