Calciomercato Juventus, tempesta rossonera: 10 milioni per la fumata bianca

Non mancano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus anche in questa fase molto delicata per la società bianconera.

Quel che è avvenuto nel corso della settimana sta facendo parlare un po’ in tutto il mondo. Le dimissioni dell’intero Cda porterà ad una rivoluzione societaria nel corso del 2023. Gli obiettivi della squadra di Allegri rimangono immutati, sono quelli di riuscire a farsi largo in campionato e magari arrivare in fondo all’Europa League. Certo è che la squadra dovrà essere brava ad isolarsi da tutte le altre voci extra-campo.

Difficile pensare dunque che a gennaio possano esserci delle novità all’interno dell’organico bianconero. Molto probabilmente di acquisti e cessioni per rinnovare la squadra se ne parlerà nel corso della prossima estate. La Juventus potrebbe voler investire sulla linea verde per cercare di aprire un nuovo ciclo con elementi in grado di vestire per anni la maglia del club torinese.

Juventus, il Nizza vuole anticipare tutti per Parisi

La Juve ha la necessità di trovare a sinistra l’erede di Alex Sandro e nel corso delle ultime settimane sono stati tanti i nomi che sono stati accostati al club bianconeri. Molti potenziali parametro zero, ma anche un nome molto interessante come quello di Fabiano Parisi. Il laterale classe 2000 dell’Empoli del resto piace a tutti, è un elemento che ha ancora davanti a se ampi margini di crescita e la possibilità di crescere. Come spiega però calciomercato.it il Nizza avrebbe deciso di anticipare tutta la concorrenza già a gennaio. I francesi, che hanno buoni rapporti con i toscani dopo la trattativa estiva per Viti, sarebbero pronti a versare 10 milioni di euro nelle casse dell’Empoli per chiudere subito l’affare. La Juventus risponderà all’offerta? I tifosi aspettano con ansia di capire come sarà il mercato bianconero a gennaio.