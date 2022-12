Calciomercato Juventus, rivoluzione totale | Fuori in sei per fare spazio al ‘nuovo’ terzino

Calciomercato Juventus, bianconeri verso la rivoluzione totale. Per fare spazio al terzino previste alcune partenze: i dettagli.

La rifondazione di Allegri continuerà anche sul mercato. La squadra bianconera, infatti, già a gennaio dovrà fare i conti con alcune partenze (di lusso) per fare spazio ad un eventuale rinforzo sulle fasce, in difesa.

Fra i possibili partenti figurano profili di importanza per la formazione di Allegri. A gennaio, infatti, ci sarà da riflettere attentamente sul futuro in primis di McKennie ma anche di Paredes, ancora non pervenuto alla causa nonostante le grande aspettative per prendere il ruolo del regista in mediana che mancava alla Juve.

Calciomercato Juventus, McKennie e Paredes in bilico | Addio a gennaio

Il centrocampista americano, attualmente protagonista proprio con la sua nazionale ai mondiali in Qatar, gli Stati Uniti, potrebbe essere il sacrificio ‘necessario’ per gennaio. Molte squadre di Premier lo seguono con attenzione, ma con lui potrebbe dire addio anche Paredes, ancora non riuscito ad emergere nella squadra di Allegri.

Mentre per giugno, come scrivono dalla ‘Gazzetta dello Sport’, in odore di addio a parametro zero, ci sarebbero profili che, proprio in questo momento, figurano come titolari della squadra di Massimiliano Allegri: si inizia da Cuadrado, che quasi sicuramente non rinnoverà, passando ad Alex Sandro e in mediana Rabiot ancora non ha fatto chiarezza su quale sarà la sua nuova destinazione. Di Maria, invece, sicuramente lascerà per via del solo anno previsto nel suo contratto.