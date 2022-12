Accordo quadriennale: la Juventus chiude un altro accordo

Il calciomercato della Juventus continua ad essere argomento di discussione tra i tifosi in attesa del nuovo inizio del campionato di serie A.

Il torneo vive un momento di sosta visto che si stanno giocando i mondiali in Qatar. Dove non c’è l’Italia ma ci sono comunque tanti elementi della squadra di Allegri che i supporters tengono d’occhio con particolare attenzione. E’ chiaro però che il pensiero è già rivolto alla ripresa delle ostilità. Quando si tenterà l’assalto al primo posto occupato dal Napoli oltre che cercare di arrivare in fondo all’Europa League.

Per farlo mister Allegri potrebbe avere a disposizione qualche nuovo elemento. Il mercato di gennaio offre spesso delle occasioni da cogliere al volo per rinforzare la rosa. E la Juventus ha la necessità di puntellare alcuni reparti, specie la difesa dove si stanno cercando nuovi esterni difensivi.

Juventus, accordo in vista con il difensore Mulazzi

Le vicende societarie tengono banco e non si conoscono ancora le novità che potrebbero esserci nella finestra dei trasferimenti di gennaio. Probabilmente ogni mossa sarà effettuata nel corso della prossima estate. Nel frattempo però ci sono da blindare i giovani di maggior talento. E proprio in tal senso arrivano delle notizie.

#Juventus: raggiunto l’accordo anche per il rinnovo di #Mulazzi (4+1). Nei prossimi giorni la firma // Juventus, agreement reached with Mulazzi for a contract extension (4+1). He will sign in the coming days 🇮🇹🤝⚪️⚫️@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) December 3, 2022

Come ha infatti scritto Romeo Agresti su Twitter la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo per un nuovo contratto (4+1) con Mulazzi, difensore 19enne della Next Gen. Un indizio chiaro sul fatto che la società vuole puntare forte su di lui per i prossimi anni. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.