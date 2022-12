Calciomercato Juventus, Cherubini non paga la clausola: salta il colpo da 20 milioni

Non mancano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus nonostante ora l’attenzione di molti sia rivolta altrove.

E’ chiaro che le dimissioni dell’intero Cda e del presidente Agnelli che sono arrivate all’inizio della scorsa settimana hanno fatto il giro del mondo. I tifosi bianconeri ma anche quelli delle altre squadre aspettano di capire se ci saranno novità in vista in un 2023 che si presenta al momento con diversi punti interrogativi. Di sicuro non cambieranno le ambizioni del club.

Allegri e i suoi uomini vogliono cercare di vincere lo scudetto e faranno di tutto per regalare una gioia alla loro tifoseria. Bisognerà capire se a gennaio arriverà qualche rinforzo, anche se probabilmente per acquisti e cessioni se ne riparlerà in estate. Una certezza è che la Juventus ha la necessità di trovare presto dei nuovi terzini. Nel frattempo sta per sfumare un altro potenziale colpo, almeno stando alle indiscrezioni.

Juventus, il Valladolid non fa sconti per Fresneda

Secondo gli ultimi rumors che arrivano dalla Spagna, ed esattamente da “El gol digital”, pare che la Juventus non abbia intenzione di pagare la clausola rescissoria di 20 milioni che consentirebbe al giovane Ivan Fresneda di accasarsi in bianconero. Il laterale destro è un prospetto molto interessante, con tanti anni di carriera davanti a se e importanti margini di crescita. Il club torinese però avrebbe già comunicato al Valladolid, squadra in cui gioca, di non voler pagare la clausola di rescissione. Gli spagnoli non hanno intenzione di fare sconti. Conoscono le potenzialità del loro calciatore e attenderanno l’offerta giusta per lui. Tanto più che altri club della Liga sono pronti a farsi avanti per il suo cartellino.