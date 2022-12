Calciomercato Juventus, scacco matto Roma: lo lasciano andare

Calciomercato Juventus, adesso la Roma lo potrebbe mollare sul più bello facendo riaprire la pista bianconera: i dettagli.

Stando all’ultima indiscrezione, proveniente da ‘Calciomercato.com’ , il futuro delle fasce potrebbe avere di nuovo un profilo protagonista.

Giusto qualche giorno fa si era parlato di un interesse concreto della squadra di Mourinho per un profilo che adesso potrebbe tornare in auge in casa bianconera. Il motivo sarebbe legato al nuovo obiettivo dei giallorossi, cioè Bellerin che sarebbe valutato come alternativa ideale al partente Karsdorp. In tal caso, infatti, la Roma lascerebbe l’interesse per un giocatore che piaceva ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, si riapre l’operazione | La Roma lo molla sul più bello

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, la Roma punterebbe tutto su Bellerin per sostituire l’ormai sicuro partente Karsdorp. Secondo l’indiscrezione, infatti, tutto questo aprirebbe, dio nuovo, l’opzione per Odriozola in casa bianconera.

Roma e Juventus si contendono, entrambe, l’esubero del Real Madrid che in Spagna non sta giocando e sarebbe pronto a ritornare in Serie A dopo l’esperienza che l’aveva visto protagonista con la maglia della Fiorentina. Un colpo di scena che, dunque, riaprirebbe del tutto l’opzione Juventus assai gradita dal giocatore. Staremo a vedere se sarà questo il famoso colpo a sorpresa di gennaio visto che Allegri ha fatto sapere di voler, proprio, un profilo dalle caratteristiche dello spagnolo.