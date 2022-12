Calciomercato Juventus, panchina saltata: fulmine a ciel sereno Zidane

Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Zidane e panchina saltata. Coinvolto anche Eden Hazard.

Il momento in casa bianconera non è attualmente uno dei migliori, alla luce dei tanti cambiamenti che stanno tangendo la Juventus dopo le diverse difficoltà legate generate dalla situazione Paratici e il terremoto ad esso consequenziale.

Questo scenario ha certamente fatto passare in secondo piano tante altre questioni, di mercato e non solo. La campagna acquisti invernale continuerà ad essere attenzionata in quel di Torino mentre le tante voci su Massimiliano Allegri sembrano essere rientrate grazie soprattutto ai plurimi segnali di crescita palesati nelle ultime settimane del 2022 calcistico.

Tra le tante, la posizione di Allegri paradossalmente sembra essere quella che scricchiola di meno ed è ad oggi, forse, una delle poche certezza vantate dalla Juventus in questa fase. Ciò non deve però far passare in secondo piano lo scenario descritto da Defensa Central e che coinvolge due profili accostati sovente ai bianconeri.

Tra i tanti possibili sostituti di Max era figurato infatti anche il nome di Zinedine Zidane, reduce dall’esperienza al Real Madrid. Il francese è stato individuato però dalla Federazione belga come CT ideale dopo l’esonero del tecnico fiammingo in seguito all’infelice Mondiale in Qatar. A spingere per tale scelta sarebbe anche l’esterno del Real, Eden Hazard, legato a bei ricordi allo storico centrocampista ex Juventus.

Quest’ultimo però corteggiato e affascinato anche dal progetto della Francia, laddove ritroverebbe plurimi elementi già allenati in Spagna. Benzema su tutti.