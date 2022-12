In bianconero ma non alla Juventus: Allegri gli dice addio

La Juventus vive un momento molto delicato ma non mancano mai le voci di calciomercato riguardo l’ormai prossimo 2023.

Cosa succederà nel nuovo anno? La tifoseria attende delle risposte in merito dopo il terremoto societario che c’è stato all’inizio della settimana. Con le dimissioni dell’intero Cda e del presidente Agnelli che hanno chiuso una era calcistica intrisa di successi per i colori bianconeri. Una notizia che ha fatto il giro del mondo e che senza dubbio continuerà a far parlare a lungo.

La Juventus di Allegri deve però concentrarsi sul campo e fare di tutto per riuscire a essere protagonista nella seconda parte della stagione, quando si riapriranno le ostilità. Ci sono tutti i presupposti per poter lottare per lo scudetto, anche grazie al recupero di alcuni top player. Certo è che il Napoli di Spalletti non ha manifestato punti deboli.

Juventus, Newcastle in pressing per Ndicka

A gennaio del 2023 i tifosi si aspettano però anche qualche tassello per completare la rosa di Allegri. E non si sa se ci saranno dei movimenti in entrata e in uscita viste le vicende societarie. Nodi da sciogliere insomma, ma nel frattempo alcuni dei potenziali obiettivi potrebbero sfumare. E’ il caso del difensore centrale Ndicka, che milita nell’Eintracht Francoforte ed è in scadenza di contratto. Giocatore giovane e molto interessante, che piace a diversi club in giro per l’Europa. “The Shields Gazzette” rivela come il calciatore sia finito anche nel mirino del Newcastle. Squadra pronta a fare dei grandi investimenti pur di rinforzarsi. Ecco dunque che Ndicka in futuro potrebbe sì vestire la maglia bianconera, ma quella del club di Premier League e non quella della Juve.