Calciomercato Juve e Milan, assalto al gioiello Mondiale: ha già detto sì

Calciomercato Juve e Milan, il giovane centrocampista avrebbe le idee chiare riguardo al suo futuro.

Un nuovo inizio, nel vero senso della parola. Gennaio sarà un mese fondamentale in casa Juventus, se vogliamo una sorta di spartiacque tra due epoche. Al di là di come si possano concludere le vicende giudiziarie che stanno riguardando da vicino la Vecchia Signora, molte cose saranno destinate a cambiare a partire dal primo mese dell’anno nuovo. Innanzitutto si procederà con il riassetto societario e la formazione del nuovo Consiglio d’amministrazione. Verrà poi inaugurata una politica diversa dal punto di vista economico, incentrata sulla maggiore oculatezza. Ma ciò non significa che si debba per forza andare incontro ad un ridimensionamento, quello che un po’ tutti i tifosi paventano.

I due “capisaldi” da cui Exor e il suo amministratore delegato John Elkann hanno intenzione ripartire sono Federico Cherubini, direttore sportivo, e Massimiliano Allegri, allenatore. Saranno loro a “traghettare” la Juventus verso questo nuovo corso, che si spera possa essere foriero di vittorie e di trionfi come quello precedente.

Calciomercato Juve e Milan, Kudus vuole la Premier

Rimanere competitivi e al top è il primo degli obiettivi. Ma per riuscirci bisognerà fare le giuste scelte anche in sede di mercato, sia in termini di cessioni che di acquisti. Alla Juventus intanto continuano a venire accostati diversi giocatori, alcuni dei quali seguiti da i più blasonati club d’Europa. È il caso di Mohammed Kudus, gioiellino dell’Ajax che si è messo in mostra a questi Mondiali con il suo Ghana. Un centrocampista offensivo completo, che sa fare un po’ tutto, tra cui segnare. Classe 2000, con le sue prestazioni brillanti in Qatar non ha fatto altro che attirare su di sé le attenzioni delle big del continente. Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, su Kudus al momento ci sarebbero, oltre alle inglesi, anche Borussia Dortmund, Juventus, Milan, Barcellona e Real Madrid. Il giocatore, tuttavia, vorrebbe mettersi alla prova in Premier League.